Dalla serie B alla Divisione Regionale | le partite del weekend I New Flying Balls a Mestre per ripartire

(Di sabato 9 marzo 2024) Riposta in archivio la sconfitta di Jesi, i Newsi preparano all’undicesima di ritorno diB con la delicata trasferta che oggi alle 20,30 li vedrà impegnati sulle doghe di, settima forza del girone B: i ‘palloni volanti’, che vengono da un periodo positivo visto il totale recupero di capitan Cortese, puntano Padova, staccata di due sole lunghezze al quattordicesimo posto. In Intersecondo turno di play-in Silver, con il Bologna 2016 nella tana della capolista Montebelluna (oggi alle 20,30), reduce dal big match vinto sul campo dell’Olimpia Castello e con gli occhi rivoltisimultanea sfida dei castellani a San Bonifacio. Nel girone A diC seconda e ultima giornata della mini-fase a orologio, con la Francesco Francia di ...

Preso dalla Polizia dopo i furti in serie. La responsabile del negozio Acqua&Sapone Como-Sagnino, all’interno del centro commerciale Gran Mercato, lo ha riconosciuto grazie alle fotografie ... (Leggi)

Serie A – Bologna-Inter : Thiago Motta sfida il suo passato al Dall'Ara Juventus-Atalanta : big match per uscire dalla crisi su Sisal.it. (Adnkronos) - Roma, 08 marzo 2024 –Un salto indietro negli Anni 60 quando il Bologna di Fulvio Bernardini e la Grande Inter di Helenio Herrera si sfida vano ... (Leggi)

serie B femminile. Peperoncino e Bsl, sfide per la salvezza: Doppia sfida interna per le formazioni bolognesi che partecipano al campionato di serie B femminile ... ma se vogliono tirarsi fuori Dalla zona pericolose della classifica devono cercare di far punti ...ilrestodelcarlino

serie C, 30^ giornata: la Top 11 del Girone C: Valerio Labriola (Brindisi): il risultato, all'83', lasciava presagire l'ennesima sconfitta per una squadra passata repentinamente dal sogno promozione all'incubo retrocessione. E anche questo derby è ...tuttoc

Milik tra il rilancio con la Juve e un nuovo futuro in serie A: può finire nella rivale: Calciomercato Juventus, Milik ha estimatori in Italia: dal Milan alla Roma Milik è un attaccante che ha dimostrato di poter essere molto utile nella nostra serie A, nonostante l’annata storta. La ...calciomercato