Da Sciuscià a La grande bellezza | i trionfi italiani agli Oscar

(Di sabato 9 marzo 2024) Sebbene la cerimonia deglisia sempre stata un momento di celebrazione dell’industria hollywoodiana, dal 1948 viene assegnato da parte dell’Academy un premio al miglior film in lingua straniera, tra una selezione di titoli non di produzione statunitense e dialogati prevalentemente in una lingua diversa dall’inglese. Un modo, dunque, per intercettare mondi e culture distanti da quelli americani. L’Italia ha sempre avuto un rapporto speciale con glie gli Stati Uniti, non solo per aver influenzato moltissimo il cinema d’oltreoceano con autori della portata di Fellini e Vittorio De Sica, ma soprattutto perché è il paese che ha ricevuto più statuette nella sezione sopracitata (14 su 30 nominations, seguita dalla Francia con 12 vittorie su 38 nominations). In occasione della candidatura di Io Capitano di Matteo Garrone, selezionato per ...