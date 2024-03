Da Robert De Niro a Margot Robbie | da Meryl Streep ad Angelina Jolie 11enne

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di sabato 9 marzo 2024) Mentre altri premi del cinema hanno un prestigio prestigioso (tipo i SAG Awards, decisi solo dagli attori per gli attori), gli Oscar possiedono invece lo status di prestigio assoluto. E anche la meraviglia ubriaca di fan da curve da stadio per ogni categoria. Gli Oscar 2024 recuperano i Fab Five: 5 vincitori del passato presentano i migliori attori X Leggi anche ...