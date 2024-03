Da partito di Bibbiano a partito di riserva di voti | per Conte il Pd è un vero “affare”

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 9 marzo 2024) A che punto siamo con il campo largo tanto agognato da Elly Schlein? È sempre più un Movimento 5 Stelle “allargato”, con un po’ di Pd dentro. Parola di Giuseppeche ieri, nel suo tour marsicano, lo ha spiegato senza mezzi termini ai taccuini di Repubblica: «Le alleanze servono e il Pd è un protagonista del nostro campo, quello progressista». Avete letto bene: aldella sinistra e dei post-comunisti viene concesso, dal leader cinquestelle, di essere «un protagonista» del “suo” progetto: non l’asse principale, il piede perno, la casa madre. Tutt’al più un affluente, un portatore d’acqua. Altro dettaglio di questa guerra di parole – e non solo – per la leadership della coalizione? Per l’ex premier quest’alleanza non può determinarsi con un’ammucchiata stile Unione di prodiana memoria (anche se non potrà che essere questo. E ...