Da Kiev a Gaza | il Papa invoca la pace con il coraggio del negoziato | perché accordarsi non è mai una resa

(Di sabato 9 marzo 2024) Ilchiede un passo indietro all’Ucraina in nome della salvezza del suo popolo. Un gesto di, quelloto dal Pontefice,«è più forte chi vede la situazione, chi pensa al popolo, chi ha ildella bandiera bianca, di negoziare. Oggi si può negoziare con l’aiuto delle potenze internazionali». E ancora, insistendo sulla forza d’animo necessaria per arrivare a un’intesa che ponga fine alla guerra, e decreti l’agognata, il Santo Padre incalza: «La parola negoziare èsa. Quando vedi che sei sconfitto, che le cose non vanno, occorre avere ildi negoziare. Hai vergogna, ma con quante morti finirà? Negoziare in tempo, cercare qualche Paese che faccia da mediatore». Ilesorta alla ...

Crosetto a tutto campo in un’intervista al corriere della sera chiarisce e argomenta sui temi al vertice dell’agenda politica internazionale (e non solo). E allora, Mar Rosso, tensione in Medio ... (secoloditalia)

Crosetto a tutto campo in un’intervista al corriere della sera chiarisce e argomenta sui temi al vertice dell’agenda politica internazionale (e non solo). E allora, Mar Rosso, tensione in Medio ... (secoloditalia)

Per una volta il Parlamento s’è compattato, mettendo da parte veleni e ideologie, a dispetto della campagna elettorale che vede l’appuntamento con la “rivincita” delle Regionali, domenica, in ... (secoloditalia)

Il Papa: «L’Ucraina alzi bandiera bianca e negozi, a Gaza guerra di due irresponsabili»: Come indicato nella cookie policy, l’accettazione implica la possibilità per il Sole 24 Ore e per alcuni partner di archiviare e/o accedere a informazioni su un dispositivo, accedere a dati di geoloca ...ilsole24ore

Il Papa sulla guerra Ucraina-Russia: "Kiev abbia il coraggio di alzare bandiera bianca per negoziare": La guerra Israelo-palestinese "Tutti i giorni alle sette del pomeriggio chiamo la parrocchia di Gaza. Seicento persone vivono lì e raccontano cosa vedono: è una guerra. E la guerra la fanno due, non ...tg.la7

Ucraina: Calenda, 'Kiev si sta difendendo e non vuole alzare bandiera bianca': Roma, 9 mar. (Adnkronos) - "L’Ucraina sta difendendo la sua patria palmo a palmo dall’aggressione di un feroce dittatore. Non è sconfitta e non vuole alzare bandiera bianca e rinunciare così alla prop ...affaritaliani