Da James Dean nominato due volte a Massimo Troisi per Il postino

(Di sabato 9 marzo 2024) Nella lunga storia dei premi Oscar, aè capitato che un attore o un’attrice (al momento soltanto una) siano riusciti a conquistare una nomination, o addirittura una vittoria, post mortem. L’ultima volta è accaduto nel 2021 quando Chadwick Boseman ha sfiorato la vittoria per Ma Rainey’s Black Bottom. Quest’anno non ci sono attori scomparsi in lizza ma un musicista: il grandissimo Robbie Robertson, chitarrista del leggendario gruppo The Band e autore delle musiche originali del film di Martin Scorsese Killers of the Flower Moon. Ecco tutti gli interpreti nominati postumi. ...