Crostata morbida al Mascarpone | facile ed irresistibile!

(Di sabato 9 marzo 2024) Inusuale, ma apprezzatissima, laalè uno di quei dolci che conquista grandi e piccini. Un guscio friabile e sottile accoglie un ripieno cremosissimo che fa tornare bambini. Eppure realizzarla è semplicissimo! L’impasto viene prima amalgamato nel recipiente e poi a mano. Per stenderlo, bastano solo i polpastrelli perché è morbido e malleabile. La crema è a base di uova, zucchero, scorza di limone grattugiata eed è pronta in un lampo! Facilissima, a prova di inesperta, ha una resa elegantissima, sotto ad una pioggia di zucchero a velo. Perfetta per chiudere una cena con amici, è una vera e propria coccola a colazione. Possiamo aromatizzare al limone oppure con la vaniglia. Che ne dite di cucinare insieme? Mettiamoci al lavoro, si comincia!...