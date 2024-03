Crisi Ferragnez | Fedez cambia la foto profilo e smette di seguire Valentina e Francesca Ferragni!

La saga dei Ferragnez continua, ma non è la terza stagione della serie tv famigliare che aveva appassionato i fan. La separazione sembra essersi accentuata nelle ultime ore, con un nuovo psicodramma ... (metropolitanmagazine)

Con quella bocca non può dire ciò che vuole. Ma che vuole dire? Ma ha qualcosa da dire? Il gran ritorno di C... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti (ilfoglio)