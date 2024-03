Crisi del Mar Rosso | cosa rischia il Made in Italy agroalimentare

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024) Lanel Marè sempre più una realtà chedi compromettere, non poco, le economie dei Paesi che contano su questo importante snodo commerciale. La situazione di difficoltà nasce dai contrasti in Medio Oriente tra Israele e Palestina che, a macchia d’olio, stanno interessando anche altri Paesi dell’area. Nel Canale di Suez, più nel dettaglio, sono gli attacchi degli Houthi, gruppo ribelli dello Yemen appoggiato dall’Iran, a causare una netta riduzione del traffico delle merci tra Asia ed Europa (circa il 35 per cento in meno nei primi mesi del 2024). L’attacco alle navi in transito sta portando molte aziende che fino a qualche tempo fa facevano passare le merci da Suez, a cambiare strada, dirottando le rotte verso il capo di Buona Speranza, in Sudafrica, con tutto ciò che ne consegue in termini di costi aggiuntivi e ...