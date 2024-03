Cremonese-Como | Serie B | volare in A è possibile! Probabili formazioni | pronostico e diretta tv

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 9 marzo 2024) Con un Parma oramai irraggiungibile, è la seconda posizione l’obiettivo principale di. Grigiorossi e lariani questo pomeriggio allo Zini si affrontano in una sfida che può rappresentare uno spartiacque, soprattutto dal punto di vista morale, in vista del finale di stagione. Separati da un solo punto, sono i ragazzi di Roberts a dover inseguire per riuscire nel sorpasso in classifica, con il Venezia, a -1 dai comaschi e impegnato domani contro il Bari, spettatore interessatissimo al match. Il fischio d’inizio a, valevole per la 29esima giornata diB, è in programma alle ore 16:15 di oggi. Il momento delle due squadre Padroni di casa in stato di grazia, con 6 vittorie e 3 pareggi nelle prime 9 gare di campionato del nuovo anno. L’ultima sconfitta, ad eccezione ...