Cremonese-Como sabato 09 marzo 2024 ore 16 | 15 | formazioni ufficiali | quote | pronostici | convocati

(Di sabato 9 marzo 2024) La sfida traè uno scontro diretto nella lotta per la promozione diretta in Serie A. Alle spalle della capolista Parma, che ha 59 punti in classifica, la squadra di Stroppa, a quota 53, precede il club lariano di una sola lunghezza. Entrambe le società non hanno lesinato investimenti sul mercato estivo, InfoBetting: Scommesse Sportive e

Con un Parma oramai irraggiungibile, è la seconda posizione l’obiettivo principale di Cremonese e Como. Grigiorossi e lariani questo pomeriggio allo Zini si affrontano in una sfida che può ... (metropolitanmagazine)

Le Formazioni ufficiali di Cremonese-Como , sfida valida per la 29ª giornata del campionato di Serie B 2023 / 2024 . Sfida ad alta quota tra la seconda e la terza della classe che promette grande ... (sportface)

Cremonese-Como: le formazioni ufficiali: CREMONA - La Cremonese scende in campo con la formazione annunciata: Vazquez pronto a stare davanti accanto a Coda e Falletti parte mediano. Nel Como manca Cutrone (nemmeno in panchina) per ...laprovinciacr

DIRETTA/ Cremonese Como video streaming tv: com’è andata negli ultimi derby (Serie B, oggi 9 marzo 2024): La diretta tv di Cremonese Como sarà fornita come sempre dalla televisione satellitare, che quest’anno si occupa del campionato di Serie B: la visione sarà riservata agli abbonati e sarà prevista ...ilsussidiario

Como 1907: nel pomeriggio in campo allo stadio Zini di Cremona per il big match con 1200 tifosi al seguito: Fari puntati oggi a partire dalle ore 16.15 sullo stadio Zini di Cremona dove è in programma l'atteso big match del 29° turno di serie B con il Como 1907 che rende visita alla Cremonese. Scontro ...primacomo