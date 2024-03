Covid | Ronzulli | ' 4 anni fa il lockdown | lezione per non essere più impreparati'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024) Roma, 9 mar. (Adnkronos) - “Esattamente quattrofa, ilsegnò per sempre le nostre vite. Fu l'inizio di una battaglia dura, cruenta, contro un virus letale. Ma fu anche il momento in cui cominciammo tutti a capire il dono di una libertà, anche solo di camminare per strada e di relazionarsi con gli altri, che ci veniva tolta per un bene superiore: la salute dei cittadini". Lo afferma Licia, senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato. "Non possiamo non parlare della sottovalutazione iniziale del, delle modalità e della durata della reclusione forzata nelle nostre case, delle conferenze stampa istituzionali sui social, indette ad orari e con criteri discutibili, dei banchi a rotelle e degli enormi sprechi commessi prima del Governo Draghi. Ma è giusto anche ricordare -sottolinea ...