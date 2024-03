Genova, l’accusa di Bassetti: “Lockdown troppo lungo e non so se ha diminuito i morti per il Covid”: Ma è servito davvero a ridurre la mortalità da Covid - si chiede l'infettivologo - I dati sono ... ma abbia avuto conseguenze sull'economia e sulla società. A distanza di quattro anni non abbiamo ...genova.repubblica

Covid, quattro anni fa l’Italia in lockdown contro il virus: (Adnkronos) - Sono passati 4 anni dal 9 marzo 2020 quando il presidente del Consiglio dell'epoca, Giuseppe Conte, annunciò all'Italia il lockdown ...tuobenessere

quattro anni dal primo lockdown: dimenticarsi della pandemia mette a rischio il nostro futuro: Non c’è dubbio che siamo messi peggio che nel 2019, in epoca prepandemica. Se dovesse arrivare una nuova pandemia, oggi avremmo meno strumenti (di Vittorio Agnoletto) ...ilfattoquotidiano