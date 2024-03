Costiera amalfitana | sottosegretario Ferrante incontra i sindaci

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 9 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiOggi, sabato 9 marzo 2024 alle 11, sarà ad Amalfi ilperreed amministratori comunali della. All’ordine del giorno la norma per l’introduzione di una Ztl al di fuori dei centri abitati che accoglie le istanze provenienti dal territorio per la tutela di un patrimonio Unesco come quello della. La strada statale 138 durante il periodo di maggiore afflusso dei turisti ovvero d’aprile per tutta l’estate viene di solito limitata con un provvedimento di targhe alterne. Ma non è escluso che si affronti anche il problema del trasporto via mare, dopo il regolamento della Capitaneria di Porto di Salerno che ha imposto delle norme di sicurezza che hanno fatto temere ai primi cittadini ...