Cosmetici per bambini | 43 confezioni di prodotti scaduti sequestrate a Taranto Nas carabinieri

(Di sabato 9 marzo 2024) Di seguito un comunicato diffuso dai: Idel N.A.S. dinell’ambito di specifici servizi istituzionali, hanno svolto mirati controlli presso alcuni esercizi commerciali di vendita giocattoli eper la cura e l’igiene della persona in particolare per quelli destinati ai. In particolare in due esercizi commerciali di, i Militari hanno accertato che i titolari avevano posto in venditadestinati ai(shampoo, gel doccia e gel doccia spugna per), che riportavano la data di scadenza indicata con “Exp” oltrepassata ed artatamente cancellata dal confezionamento esterno, mentre sui flaconi era riportata la scadenza originale ...

Sequestrati Cosmetici per bambini scaduti a Taranto: Intervento del N.A.S. di Taranto: sequestrati in due negozi Cosmetici per bambini con scadenze alterate e superate. 43 confezioni rimosse per proteggere i consumatori ...trmtv

Sugli scaffali prodotti per l'igiene dei bimbi scaduti dal 2021, due commercianti nei guai: Vendevano prodotti per l'igiene dei bambini scaduti da anni. Lo sconcertate episodio è stato portato alla luce dal Nas di Taranto nel corso ...msn

Articoli con argomento: ‘frode in commercio’: Intervento del N.A.S. di Taranto: sequestrati in due negozi Cosmetici per bambini con scadenze alterate e superate. 43 confezioni rimosse per proteggere i consumatori (continua la lettura) Archiviato ...trmtv