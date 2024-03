Cos’è l’Antropocene e perché gli scienziati hanno votato contro la sua esistenza

Cos'è successo dopo SmackDown e lo schiaffo di Cody Rhodes a The Rock: Nell'episodio di Friday Night SmackDown andato in onda questa notte, la WWE ha pensato bene di alzare l'asticella dell'hype per i suoi fan, andando ad inserire un segmento con tutti e quattro i ...worldwrestling

A 11 anni alla guida di una Bmw in autostrada: fermato dai poliziotti, ecco cos'è successo: Un ragazzino di 11 anni è stato trovato alla guida di una BMW X5 mentre trainava una roulotte rubata sull'M1, una delle arterie autostradali più importanti d'Inghilterra. I fatti sono avvenuti nel ...oggitreviso

Un dolce far niente, un vivere senza porsi obiettivi continuamente, un invito a rilassarsi per star meglio con sé stessi e con gli altri: Alla scoperta della filosofia Niksen, il dolce far niente per combattere lo stress, una nuova moda che si ispira a un termine olandese.gazzetta