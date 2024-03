“Cosa hanno fatto a Beatrice” Perla crea sconcerto al Grande Fratello Ma qualcosa non torna

(Di sabato 9 marzo 2024) Situazione alquanto strana quella che si stando alha infatti rotto il silenzio su, svelandoè stata costretta a subire la coinquilina. Ma qualnonal pubblico, infatti sebbene siano arrivate dichiarazioni più pacifiche, c’è chi è rimasto a bocca spalancata, soprattutto avendo seguito costantemente il reality show. E ora non stanno comprendendo bene questa presa di posizione della ragazza al. Comunqueha dialogato soprattutto con Alessio e ha rivelato tutto su, anche perché Falsone non è nella casa sin dal primo giorno dell’inizio della trasmissione. E ora sui social è nata una discussione accesa tra ...

Dopo settimane di assenza dalla scena pubblica Kate Middleton torna a farsi vedere ma la foto non convince: è una sosia? Da quando, alla fine dello scorso gennaio, era stata annunciata l’operazione ... (cityrumors)

LBA - Pistoia, Brienza: "Cremona una atipica molto forte in casa": hanno grande qualità dal punto di vista tecnico e tattico con ... oggi siamo un po’ più vicini al nostro traguardo, questa Cosa ci gratifica ma sapete che lavoro per step e quindi spero di raggiungere ...pianetabasket

CHEF DAVIDE NANNI: “INSULTI E PUNIZIONI NEL RISTORANTE A LONDRA”, IL RACCONTO NEL NUOVO LIBRO: L’AQUILA – “Pagliaccio, sei in ritardo!”. “Pagliaccio, Cosa hai combinato”. “Pagliaccio, sei lento!”. Nel 2010 “Mi venne proposto di andare a lavorare nel ristorante di Giorgio Locatelli, a Londra.abruzzoweb

Licia Colò non esclude di tornare con Pietrangeli: "La speranza è l'ultima a morire": Licia Colò, single da qualche mese, ha riallacciato i rapporti col suo ex storico Nicola Pietrangeli, ma il ritorno di fiamma non c'è ancora stato.gazzetta