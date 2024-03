Corteo pro-Gaza | spunta D' Alema | Chi vuole il cessate il fuoco poteva essere qui

(Di sabato 9 marzo 2024) Massimo D'alla manifestazione per la pace apromossa dalla Cgil insieme ad altre associazioni. "Questo tipo di polemiche sono prive di senso perché se chi le promuove fosse d'accordo nelilsarebbe qui con noi con le loro bandiere - ha detto l'ex premier - Questa è una manifestazione promossa dalla Cgil, io ho raccolto l'appello da singolo cittadino per la pace e l'immediatoil, quindi chiunque condivide questo è benvenuto. Per ragioni che sono lunghe da discutere si è attenuato quel sentimento di solidarietà verso il popolo palestinese che aveva caratterizzato a lungo la politica italiana di tutti i colori".

Sulla questione delle donne vi devo far vedere un video fantastico. Oggi tutti celebrano l’8 marzo e tutte queste stronzate che piacciono a quelle di Non una di meno. La verità è che quando vedete ... (nicolaporro)

Manifestazione per la pace a Roma. Landini: “Stop massacro”. D’Alema: “Piazza condivisa Difficile, il governo si è astenuto sulla tregua”: Associazioni in piazza a Roma per una nuova manifestazione nazionale per la pace e il diritto di manifestare. Il Corteo, organizzato dalla coalizione Assisi Pace Giusta, che riunisce diverse associazi ...ilfattoquotidiano

In strada il 22esimo Corteo pro Gaza a Milano: mille in marcia da piazza San Babila: "Palestina libera", "Israele criminale," "giù le mani dai bambini". Per il 22esimo Corteo settimanale da quando è iniziato il conflitto in Medio Oriente, la comunità palestinese è tornata a manifestar ...milano.repubblica

Milano, in centinaia affollano piazza San Babila in favore della Palestina: disagi per il traffico e linee deviate: Il Corteo pro-Gaza ha percorso corso Venezia, viale Majno, piazza Tricolore, corso Concordia e piazza Risorgimento. Ecco le modifiche di Atm alla circolazione ...ilgiorno