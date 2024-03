Corteo a Roma per la pace e il cessate il fuoco a Gaza | “Impediamo il genocidio”

Dopo l’enorme partecipazione al corteo del 25 novembre, anche a seguito dell’impatto sull’opinione pubblica del femminicidio di Giulia Cecchettin, il movimento transfemminista Non Una di Meno torna ... (ilfattoquotidiano)

domani sabato 9 marzo noi consiglieri dell’Alleanza capitolina Verdi-Sinistra scenderemo in piazza a Roma per sostenere le ragioni della pace e per dire basta a ogni guerra. Dopo l’approvazione in ... (italiasera)

16.00 Manifestazione nazionale a Roma per la pace e il diritto a manifestare promossa dalla coalizione Assisi pace giusta. Presente anche Cgil e Anpi. Il corteo sfila da Piazza della Repubblica ai ... (televideo.rai)

Manifestazione per la pace: siamo ebrei e palestinesi, russi e ucraini: Milano, 9 mar. (askanews) - "Siamo ebrei e palestinesi, russi e ucraini. L'umanità non ha confini". Con questo slogan scandito da centinaia di persone, è partita la manifestazione nazionale a Roma per ...libero

Landini: fermare subito il massacro del popolo palestinese: Roma, 9 mar. (askanews) – “Qui non c’è solo la Cgil qui ci sono tutte le associazioni che hanno dato vita in questo anno alle lotte per la pace ed hanno riempito le piazze e credo che sia molto import ...askanews

A Roma la manifestazione Cgil per la pace: Parte la manifestazione nazionale per la pace e il diritto a manifestare organizzata da diverse associazioni – tra cui la Cgil del segretario generale Maurizio Landini – in piazza della Repubblica, al ...radiocolonna