Corriere della Sera | “Multa di 100 mila euro per il Napoli per non aver rispettato gli accordi con Dazn”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 9 marzo 2024) Il silenzio dopo la partita contro la Juventus costa caro ale al suo presidente Aurelio De Laurentiis. Secondo quanto riportato dalinfatti, la Lega Serie A ha comminato unadi 100alla società partenopea per nonrispettare glitelevisivi con. Per protesta contro la decisione di non spostare la sfida contro l’Atalanta dal 30 marzo al primo aprile – a causa degli impegni di Calzona con la nazionale slovacca – il numero uno degli azzurri aveva annunciato dichiuso cone che avrebbe parlato solo con Sky e Rai. Il Consiglio di Lega ha però deciso per la sanzione in quanto le interviste post partita sono obbligatore, ...