Coppa Italia femminile | Juventus-Fiorentina 1-3 | bianconere travolte | in finale vanno le viola

(Di sabato 9 marzo 2024) Biella, 9 marzo 2024 – Laconquista ladi: dopo aver vinto per 1-0 la gara di andata a Firenze contro la, lesi sono imposte anche al ritorno, questa volta per 3-1. A decidere il match le reti di Janogy (doppietta) e Boquete (su rigore). Lasi giocherà il titolo contro la vincente della sfida tra Roma e Milan, con le giallorosse che domani affronteranno le rossonere per difendere il 2-0 conquistato a Milano.

