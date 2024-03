Coppa Italia femminile 2023 2024 | la Fiorentina vola in finale | 3-1 in trasferta alla Juventus

(Di sabato 9 marzo 2024) Prosegue la stagione nera dellaWomen, che anche dopo il cambio di guida tecnica in panchina non riesce a svoltare in positivo. Le bianconere, che nei giorni scorsi hanno visto esonerare coach Montemurro, nella semidi ritorno dicontro lasono state sconfitta per 3-1 dopo aver perso anche la gara d’andata per 1-0. A decidere il match le reti di Janogy (doppietta) e Boquete (su rigore). Le viola attendono ora la vincente del match tra Roma e Milan, con le giallorosse che domani difendono il 2-0 conquistato in. SportFace.

