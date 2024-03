Controlli straordinari nell’Isola | un arresto e una denuncia per porto abusivo d’armi

Controllo del territorio, il bilancio della prefettura di Trapani. A febbraio 82 servizi straordinari in provincia: Proseguono a Trapani e in provincia i servizi straordinari disposti in sede di Comitato per ... Nello specifico, sono stati effettuati 4.896 Controlli nei confronti di persone sottoposte ad obblighi ...itacanotizie

Spacciatori latitanti e pistole al bar: maxi-Controlli dei carabinieri nella Bergamasca: Operazione straordinaria nei territori di Ponte San Pietro, Presezzo e Bonate Sopra. Controllati 23 mezzi e 45 persone, nonché alcuni locali pubblici ...ilgiorno

Bergamo: Controlli straordinari dei carabinieri in strade e locali, 26enne arrestato: Milano, 9 mar. (Adnkronos) - E' di 23 mezzi e 45 persone controllate, una persona arrestata e un uomo trovato in possesso di un’arma il bilancio di un servizio straordinario di controllo del ...lagazzettadelmezzogiorno