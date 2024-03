Conto alla rovescia. La Curva chiama a raccolta tutti i tifosi. Arrivare a Badesse con largo anticipo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024) Il Sienai suoi: la Serie D è a un passo, la sfida con il Signa potrebbe essere decisiva e la squadra di Magrini ha bisogno del sostegno dei suoi sostenitori. Lainvitaa recarsi aine con sciarpe, bandiere, stendardi o qualunque cosa sia bianconero, per dipingere gli spalti con i colori della Balzana. I biglietti per assistere all’incontro sono in vendita: è possibile acquistarli on line al link www.etes.it/cPage/link/12831/261;biglietteria del sottopassaggio pedonaleLizza, questo pomeriggio dalle 18 alle 19; oppure domani, a partire dalle 13,15 – orario in cui è prevista l’apertura dei cancelli del Berni – direttamente allo stadio. Il costo ...