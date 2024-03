Conte “Meloni non dura e il M5S da solo non vince”

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 9 marzo 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Dopo 17 mesi di governo, 17 mesi di promesse tradite, il vento sta cambiando direzione. Verso le elezioni nazionali? Sì:5 anni così non può pensare di governare”. Lo dice Giuseppe, leader dei 5stelle in un colloquio con “La Repubblica”. Poi aggiunge: “Governeremo col Pd? Beh, da soli non siamo autosufficienti. Siamo ambiziosi, sì, ma il 50,1% non credo che lo prenderemo. Le alleanze servono e il Pd è un protagonista del nostro campo, quello progressista”. Il leader dei pentastellati alla domanda se le elezioni sono più vicine, risponde: “Anche in Abruzzo noto che il vento è cambiato. I cittadini si rendono conto di essere stati amministrati male. Si stanno svegliando da un atteggiamento di torpore acquiescente. Sono consapevoli del malgoverno e questa è la ragione della grande rimonta che ...