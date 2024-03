Conferenza stampa di Allegri pre Juve Atalanta – VIDEO

(Di sabato 9 marzo 2024) Massimilianoha incontrato i giornalisti nella classicadi vigilia per presentare la sfidache andrà in scena sabato 10 marzo alle ore 18.00 all’Allianz Stadium.Tra i temi di giornata, il recupero di McKennie, l’importanza della qualificazione in Champions e la valorizzazione dei giovani. LEGGI LAINTEGRALE DI

Il Verona dell’ex Baroni sfida cruciale per il Lecce: “Capire importanza della gara”: Nessuno, però, in Conferenza cita l’ex tecnico: i risultati delle ultime settimane e le difficoltà della squadra portano a pensare in casa propria nella speranza che quella di domani sia la gara della ...lecceprima

McKennie recuperato per Juve-Atalanta Arriva l’annuncio di Allegri in Conferenza stampa: Massimiliano Allegri ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia di Juve–Atalanta. L’annuncio su McKennie. INFORTUNATI – «McKennie è a disposizione e se sta bene. Partirà titolare, si è allenato con ...juventusnews24

Juventus, Allegri parla dei suoi e tira in ballo ancora il Napoli: Massimiliano Allegri ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini.areanapoli