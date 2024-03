Concorso scuola 2024 | candidate in gravidanza che “salteranno” prova scritta | ci sarà un’altra data?

(Di sabato 9 marzo 2024) Concorsi: si svolgeranno dall'11 al 19 marzo le prove scritte per le due procedure avviate. Si tratta del DDG n. 2576/2023 per infanzia e primaria e DDG n. 2575/2023 per la secondaria. Nelle ultime settimane gli Uffici Scolastici hanno organizzato le giornate, distribuendo i candidati tra le varie sedi disponibili e cercando di venire incontro alle esigenze tutelate dal bando. L'articolo .

Concorso scuola 2024, si parte! Percorsi abilitanti e GPS in arrivo. Le ultime notizie. QUESTION TIME con Cannas. LIVE Lunedì 11 marzo alle 14:30: Inizia il Concorso scuola 2024. Da lunedì 11 marzo al via le prove per infanzia e primaria. Non solo. Percorsi abilitanti, continua il conto alla rovescia per la pubblicazione del decreto ministeriale ...orizzontescuola

Milano, furti in auto parcheggiate mentre i genitori accompagnano i figli a scuola: 2 arresti della Polizia di Stato: La Polizia di Stato di Milano il 6 marzo ha arrestato due cittadini italiani di 42 anni e 57 anni per furto pluriaggravato in Concorso e li ha indagati per ricettazione e per il possesso ingiustificat ...lamilano

La capitale mondiale della danza. Si apre il sipario sui giovani talenti: Monza, domani sul palco del teatro Manzoni il Concorso internazionale dedicato ai ballerini non professionisti. La direttrice artistica Monica Perego: "L’occasione per mettersi in mostra tra classica ...ilgiorno