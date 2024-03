Concorrenti Isola | da Riccardo Guarnieri all' ex di Gemma | nomi e retroscena

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 9 marzo 2024)dei Famosi 2024 torna in prima serata su Canale 5 tra qualche settimana. Tra le novità di questa edizione, noi di TvPerTutti.it ci accodiamo ai colleghi che hanno confermato la presenza di Elenoire Casalegno come inviata in Honduras al posto di Alvin. La showgirl sarà la prima donna dopo Vladimir Luxuria a tenere questo ruolo ed è stata voluta fortemente da Pier Silvio Berlusconi. Chi sono idell'dei Famosi 2024? Confermate le presenze di Joe Bastianich, Edoardo Franco e Marina Suma. Joe Bastianich è il noto ristoratore della tv pronto a mettersi alla prova in una nuova avventura. Negli ultimi anni si è messo alla prova con diverse esperienze televisive, da Amici Celebrities a Pechino Express vinto con Andrea Belfiore nel 2023. Inoltre per moltissimi anni è stato giudice di MasterChef, sia nella versione ...