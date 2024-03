Conclusa al Liceo “Federico Quercia” la XI edizione del Certamen Senecanum

Sciopero al Machiavelli Capponi: “La dirigenza scolastica non ha rispettato l’accordo di fine occupazione”: Centinaia di studenti del Liceo Machiavelli Capponi di Firenze hanno “scioperato ... La mobilitazione si è poi Conclusa con un’altra passeggiata rumorosa. “Sono stati attaccati per tutta la scuola ...firenzetoday

Tutti i progetti legati al Pnrr. Dal consolidamento dell’ospedale ai servizi digitali nelle scuole: La Fondazione Openpolis ha pubblicato l’elenco dei progetti che hanno ottenuto i finanziamenti del PNRR. Fra gli altri, sono 40 quelli che riguarderanno Pescia e il suo territorio, per cifre che vanno ...lanazione

Valentina Berlin, scienziata al Cern a 25 anni: «Bombardo atomi per la ricerca sul tumore»: Valentina Berlin è volata da Mestre al Cern di Ginevra passando per il Politecnico di Milano e un paio di esperienze in Europa: «Tornerò in Italia. Ma non subito. Qui i giovani sono accolti» ...corrieredelveneto.corriere