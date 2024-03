Conclave | il prossimo film di Edward Berger uscirà a novembre

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 9 marzo 2024) È stata annunciata la data di uscita di, ilthriller diretto dal regista di Niente di nuovo sul fronte occidentale. Lo scorso, Focus Features ha annunciato di aver acquisito i diritti di distribuzione negli Stati Uniti didi. La data di uscita nelle sale è stata fissata per il 1°2024. Proprio nel periodo della stagione dei premi. Il, che viene definito un "thriller", racconterà la storia delpapale che elegge i Papi per la Chiesa cattolica. Ecco la sinossi ufficiale:segue il processo segreto di promozione di un nuovo Papa, guidato dal Cardinale Lawrence (Ralph Fiennes) in Vaticano. Tuttavia, Lawrence si ritrova al centro di una ...