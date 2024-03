Con un grande Russell i Lakers battono i Bucks 123-122

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di sabato 9 marzo 2024) Out LeBron James, il numero 1 dei gialloviola trascina i suoi mattendo a referto 44 punti NEW YORK (STATI UNITI) - LeBron James non c'è, ma c'è unD'Angeloe, nel big-match di Los Angeles, iMilwaukee, al termine di una partita tiratissima, con il punteggio di 123-122.