Con Marsilio la Meloni rischia l’osso del collo

(Di sabato 9 marzo 2024) La parola d’ordine nel centrodestra, dopo la batosta in Sardegna con la sconfitta del candidatoano Paolo Truzzu, è stata “minimizzare”. Si è trattato di un voto locale che non ha avuto e non avrà impatti sul governo, il mantra. Un’affermazione e una parola d’ordine smentite dagli strascichi velenosi che hanno portato i leghisti ad accusare la premier di aver sbagliato candidato sull’isola e la stessa Giorgiaa nutrire sospetti sul voto disgiunto da parte degli uomini di Matteo Salvini che avrebbe penalizzato Truzzu. Dopo Truzzu, un’altra sconfitta avrebbe effetti pesanti nella coalizione Che il voto in Sardegna non fosse locale ce lo dice il fatto che a chiudere la campagna elettorale del sindaco di Cagliari fossero calati da Roma tutti i leader delle destre. Lo stesso si può dire per le elezioni che si terranno in Abruzzo. Che non si ...