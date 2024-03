(Di sabato 9 marzo 2024) Monti: "Per noi il Pnrr ha rappresentato una coda, sicuramente importante, degli investimenti inseriti nel nostro piano industriale messo in campo dalla metà del 2018" Neldisono stati ultimati, inrispetto al tempo contrattuale, idi consolidamento e messa in sicurezza delleVittorio Veneto sud e Santa Lucia sud,

(Adnkronos) – Nel porto di Palermo sono stati ultimati, in anticipo rispetto al tempo contrattuale, i lavori di consolidamento e messa in sicurezza delle banchine Vittorio Veneto sud e Santa Lucia ... (periodicodaily)

Completati in anticipo i lavori sulle banchine del porto di Palermo, un intervento da 30 mln: Monti: 'Per noi il Pnrr ha rappresentato una coda, sicuramente importante, degli investimenti inseriti nel nostro piano industriale messo in campo dalla metà del 2018' ...adnkronos

Completati i lavori di consolidamento al porto di Palermo, Monti: “Soddisfatti dei tempi di realizzazione”: Prima dei lavori entrambe le banchine presentavano problemi di stabilità, la Vittorio Veneto era addirittura interdetta all’uso. Il progetto eseguito ha previsto una generale riqualificazione e un ade ...ilsicilia

Logistica, Ups Healthcare investe 55 milioni in Italia per due stabilimenti. Pienamente operativo quello di Passo Corese (Rieti): La branch farmaceutica della multinazionale logistica ha investito negli stabilimenti di Passo Corese (Rieti) da 40 mila mq e di Somaglia (Lodi) nel quale è in cantiere l’estensione da 20 a 60 mila mq ...milanofinanza