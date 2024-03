(Di sabato 9 marzo 2024), 9 mar. (Adnkronos) – Neldisono stati ultimati, inrispetto al tempo contrattuale, idi consolidamento e messa in sicurezza delleVittorio Veneto sud e Santa Lucia sud, realizzate nei primi anni del secolo scorso e lunghe rispettivamente 305 e 297 metri. L?si inserisce nell?ambito delle attività promosse dall?Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale per migliorare la funzionalità e la sicurezza del, anche in riscontro alle nuove esigenze derivanti da un progressivo incremento dei volumi del traffico crocieristico e delle dimensioni delle navi. Trenta milioni il costo complessivo dell?opera, tra le prime a essere ultimate tra quelle finanziate dal Piano nazionale per ...

Palermo , 9 mar. (Adnkronos) - Nel porto di Palermo sono stati ultimati, in anticipo rispetto al tempo contrattuale, i lavori di consolidamento e messa in sicurezza delle banchine Vittorio Veneto sud ... (liberoquotidiano)

Completati in anticipo i lavori sulle banchine del porto di Palermo, un intervento da 30 mln: Palermo, 9 mar. (Adnkronos) – Nel porto di Palermo sono stati ultimati, in anticipo rispetto al tempo contrattuale, i lavori di consolidamento e messa in sicurezza delle banchine Vittorio Veneto sud e ...ilsannioquotidiano

Completati i lavori di consolidamento al porto di Palermo, Monti: “Soddisfatti dei tempi di realizzazione”: Prima dei lavori entrambe le banchine presentavano problemi di stabilità, la Vittorio Veneto era addirittura interdetta all’uso. Il progetto eseguito ha previsto una generale riqualificazione e un ade ...ilsicilia

Rybakina saluta Indian Wells in anticipo: out per problemi gastrointestinali: La detentrice del titolo non ha nemmeno debuttato nell'edizione 2024, quindi tra una settimana ci sarà una nuova campionessa. Elena Rybakina ha annunciato che non parteciperà a Indian Wells 'a causa d ...informazione