Como | lite tra due studenti | professore interviene e viene colpito

(Di sabato 9 marzo 2024) Milano, 9 mar. (Adnkronos) - E' intervenuto per cercare di separare duedi 13 anni che stavano litigando ed è stato preso a pugni. E' accaduto nel piazzale di un istituto scolastico del comasco ad undi 38 anni. Secondo quanto riferisce La Provincia di, il docente, preso a pugni e spinte, sarebbe prima finito contro un muro e poi sarebbe caduto a terra, riportando un trauma alla spalla e alcune escoriazioni. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Lariosoccorso di Dongo che lo hanno soccorso e trasportato all'ospedale di Gravedona. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Non sono noti i motivi alla base della, che sarebbe scoppiata mentre alunni e professori aspettavano l'arrivo di un pullmino che li avrebbe portati in gita. Per lo studente che hail ...

