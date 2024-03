Come votare in Abruzzo per le regionali 2024 | cosa serve e le info utili Niente voto disgiunto

(Di sabato 9 marzo 2024) Roma, 9 marzo– Domenica 10 marzo dalle ore 7 alle 23 si apriranno le urne per l'elezione del presidente e del Consiglio Regionale dell'. Il presidente si decide in base a chi prenderà il maggior numero di voti validi. Trentuno sono invece i membri del consiglio regionale da rinnovare: otto verranno dalla provincia di Chieti e sette da L'Aquila, Teramo e Pescara. Ventinove consiglieri saranno eletti in base alle liste, ma dell'assemblea entreranno a far parte anche il presidente eletto e il candidato che ha ricevuto più voti dopo il presidente. Sommariosi vota La scheda elettorale e le preferenze Le altre regolesi vota La scheda elettorale di colore verde reca i nomi e i cognomi dei due candidati alla presidenza della Regione, ovvero Marco Marsilio e ...

