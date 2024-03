come potrebbero modellare la ricerca?

Si discute su come superare il numero chiuso garantendo la qualità. L’intesa politica raggiunta sarebbe quella di dare una delega al governo per un decreto legislativo che metterebbe nero su bianco ... (tg24.sky)

Vicenza, assolto dall'accusa di violenza sessuale: per i giudici la donna poteva difendersi con la scopa: «In alcuni momenti mi sembrava di essere in un film – ha raccontato Ljubisic - sapendo di non aver commesso quella violenza mi chiedevo come una persona potesse inventarsi una cosa del genere, ora ...corrieredelveneto.corriere

Pc quantistici, Google mette in palio 5 milioni di dollari per rispondere a questa domanda: Chi di voi vorrebbe vincere il montepremi finale messo in palio da Google Per farlo sarà necessario rispondere ad una domanda sui Pc quantistici.tech.everyeye

Qualcosa di assurdo, strano e raro è successo nell'Universo e ha a che fare con un'esplosione: L'esplosione di un FRB in una zona insolita dell'Universo sta spingendo gli scienziati a rivalutare le proprie coordinate in merito al fenomeno ...tecnologia.libero