Come la safety car può influire sul risultato di una gara di Formula 1

(Di sabato 9 marzo 2024) Lacar è un'auto molto particolare, perché deve essere veloce in pista ma anche disporre di un equipaggiamento specifico che riguarda sicurezza e comunicazione. Questo perché lacar è una risorsa della Direzionein ogni Gran Premio di1, ma anche nelle altre competizioni in pista del motorsport: il suo compito è quello di entrare in pista quando c'è un incidente o comunque quando si verifica una situazione pericolosa. Che cosa fa davvero unacar Lo scopo principale dellacar è regolare l'andatura di tutte le altre auto in, che devono accodarsi e seguirla stando in fila senza effettuare sorpassi. In questo modo i commissari di percorso possono intervenire e ripristinare il tracciato, per riportarlo alle normali condizioni ...