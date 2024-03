Come Creare Deepfake con IA video falsi col mio viso

(Di sabato 9 marzo 2024) Ilè una tecnica basata sull'intelligenza artificiale che permette di sovrapporre immagini diverse all'interno dioriginali cambiando ilnelcon quello di un'altra persona. L'apprendimento automatico consente di adattare la nuova faccia alle movenze delin modo che sembri in tutto e per tutto reale. Mentre il veroè un lavoro che richiede una certa pazienza e capacità diediting, sono già usciti alcuni software perdivertenti e semplici, per mettere la propria faccia in unal posto del protagonista. Con gli sviluppi recenti dell'intelligenza artificiale, sono usciti incredibili siti e app per...

