Combinata nordica | Coppa del Mondo Oslo 2024 | Riiber continua a dominare | Kostner 28°

Inizia con il consueto PCR il penultimo weekend stagionale della Coppa del Mondo 2023-2024 di Combinata nordica maschile. Siamo in quel di Oslo, con la Norvegia che sarà protagonista di tutte le ... (oasport)

Combinata nordica: Ida Marie Hagen rimonta ad Oslo e si prende la Coppa del Mondo: La prova di salto si era svolta eccezionalmente due giorni fa, è andata in scena oggi la cinque chilometri di sci di fondo per la tappa della Coppa del Mondo di Combinata nordica al femminile in quel ...oasport

Riiber in fuga dopo il salto nella Gundersen di Oslo; Buzzi 31/o e Bortolas 32/o: Raffaele Buzzi e Iacopo Bortolas sono i migliori azzurri con il 31esimo e 32esimo posto ed un ritardo da Riiber di 3’36 e 3’42, con Aaron Kostner 38esimo a 3’58 e Samuel Costa 43esimo a 4’24. La 10km ...fisi

Dal tempio di Holmenkollen parte l'attacco di Svahn a Diggins: ecco la startlist della mass start 50 km TC!: Nella 50 km in classico di sabato (via alle ore 10.30), la classe '99 svedese proverà ad avvicinare ulteriormente in classifica generale la statunitense, che attualmente comanda con un margine di 162 ...neveitalia