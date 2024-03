Colpo Reggiana a Catanzaro | ora Nesta sogna i playoff

(Di sabato 9 marzo 2024) Reggio Emilia, 9 marzo 2024 – Altro colpaccio al Sud: lasbanca il “Ceravolo” die mette a segno una vittoria pesantissima in chiave salvezza. Nelle ultime nove era arrivato un solo successo, come detto sempre al Sud: 42 giorni fa, infatti, il 2-0 di Bari. Tre punti d’oro, ottenuti con una grande prova difensiva: non è stato concesso quasi nulla al quarto miglior attacco della Serie B, se non due tiri nel recupero finale (attento il secondo portiere Satalino). Decide tutto un autogol di Fulignati, sfortunato al 12’: protagonista Girma con un gran tiro dopo assist di Bianco. Palo pieno, schiena del portiere giallorosso, e gol. I punti sui playout sono sei (+6 sullo Spezia), e possono diventare cinque nel caso domani l’Ascoli salga a 31 battendo la Sampdoria a “Marassi”. I, invece, sono ad un solo punto ...

