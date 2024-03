Colpisce la moglie con un telefonino | “È un’arma impropria | condannato per lesioni aggravate”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 9 marzo 2024) Bergamo. Era statoa 4 anni e 6 mesi per maltrattamenti nei confronti della. E venerdì 8 marzo a 10 mesi e 20 giorni perdall’uso disempre nei confronti della sua compagna di vita, che nel frattempo aveva rimesso la querela. Per le minacce invece il reato è estinto per la remissione della querela. L’arma utilizzata è un, con il quale la donna era stata colpita durante una discussione. Lui, marocchino di 35 anni, lo teneva in mano quando le ha tirato uno schiaffo e il cellulare ha urtato con violenza il volto della donna, provocandole una tumefazione giudicata guaribile in una settimana. Il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a 4 mesi per le: “La ricostruzione fornita ...