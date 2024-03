Cogliate | esplosione abbatte la torre dell’acquedotto | VIDEO

Ci sarà un’ Esplosione per abbattere la torre dell’acquedotto di piazza Giovanni XXIII. Cambio di programma da parte di Brianzacque, che aveva programmato la demolizione del vecchio serbatoio pensile ... (ilnotiziario)

Demolizione con esplosione della torre dell’acquedotto di Cogliate: diretta: Cogliate Sarà abbattuto stamattina, sabato 9 marzo, la torre dell'acquedotto di Cogliate. Si tratta di un serbatoio pensile alto 20 metri ormai dismesso ...ilsaronno

Giù la torre dell’acquedotto. Parte il conto alla rovescia: Verranno evacuati i 25 residenti dei dintorni che saranno ospitati nei bar. Domani fra le 9.30 e le 10 la grande esplosione: costerà 88mila euro.ilgiorno

Una torre da buttare giù con l'esplosivo in Brianza: scatta l'evacuazione e i divieti: La torre da abbattere con l’esplosione controllata del serbatoio pensile e il perimetro da evacuare. Tutto pronto a Cogliate per l'operazione demolizione in programma sabato 9 marzo quando verrà ...monzatoday