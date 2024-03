Classifica Tirreno-Adriatico 2024 | sesta tappa | Vingegaard rafforza la maglia azzurra

(Di sabato 9 marzo 2024) Jonashato il primo posto nellagenerale della. Il danese si è imposto in salita a Monte Petrano e ha rinsaldato lacon 1’24” di vantaggio sullo spagnolo e 1’52” sull’australiano Jai Hindley alla vigilia dell’ultima frazione completamente pianeggiante e che non sovvertirà gli equilibri per le posizioni che contano.GENERALE(dopo la) 1 1 –Jonas Team Visma Lease a Bike 10 20? 23:06:32 2 2 – AYUSO Juan UAE Team Emirates 12? 1:24 3 3 – HINDLEY Jai BORA – hansgrohe 8? 1:52 4 6 ?2 DEL TORO Isaac UAE Team Emirates 2:20 5 5 – O’CONNOR Ben ...

Vingegaard padrone della Tirreno-Adriatico: altro assolo in salita sul Petrano, corsa in tasca

Vingegaard fa il bis nella 6a tappa e blinda la maglia azzurra, Ayuso e Hindley battuti: Tirreno-ADRIATICO - Altro show di Jonas Vingegaard che vince ... ottima prova del giovane Del Toro che sale al quarto posto della Classifica generale.

