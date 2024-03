Classifica marcatori Serie A 2023-2024 | i goleador del campionato

L’Inter pareggia anche contro il Genoa per 1-1 dopo il risultato con il Milan di settimana scorsa. La vetta rimane indiscussa, segna per i nerazzurri Thomas Berenbruch . Di seguito la classifica ... (inter-news)

“Ma che bello è”: Como superato, allo Zini è entusiasmo Cremonese: I bambini esultano per un tiro respinto. In curva i tifosi battono le mani all’unisono. Lo “Zini” si unisce in un sentimento in cui la tensione si combina in modo coerente alla felicità. C’è voglia di ...gianlucadimarzio

SERIE A - Le pagelle di Cagliari-Salernitana 4-2: secondo tempo da urlo per Shomurodov, malissimo Ochoa e Fazio: Cagliari-Salernitana, match valido per la 28esima giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 4-2 frutto delle reti di Lapadula, Gaetano, Shomurodov (doppietta), Kastanos e Maggiore. Con questo ...eurosport

Lotta salvezza in serie A, chi rischia la retrocessione: i risultati di oggi: Il Cagliari ha battuto la Salernitana 4-2, il Sassuolo ha vinto di misura contro il Frosinone. Lo spettro serie B ...corriere