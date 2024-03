Classifica Coppa del Mondo sci di fondo femminile 2023-2024 | Jessie Diggins domina | Caterina Ganz 29ma

(Di sabato 9 marzo 2024)DELSCI DIUSA 2437 2 SVAHN Linn SWE 2278 3 KARLSSON Frida SWE 2078 4 CARL Victoria GER 1891 5 NISKANEN Kerttu FIN 1790 6 SUNDLING Jonna SWE 1781 7 BRENNAN Rosie USA 1756 8 RIBOM Emma SWE 1495 9 WENG Heidi NOR 1484 10 ANDEON Ebba SWE 129029ITA 673 58 MONSORNO Nicole ITA 180 64 FRANCHI Francesca ITA 149 69 COMARELLA Anna ITA 129 109 CASSOL Federica ITA 36 118 DI CENTA Martina ITA 27 125 SANFILIPPO Federica ITA 20 168 BELLINI Martina ITA 5 172 LAURENT Nadine ITA 3SPRINT 1 SVAHN Linn SWE 1057 2 SKISTAD Kristine Stavaas NOR 879 3 SUNDLING Jonna SWE 813 4 DAHLQVIST Maja SWE 736 5USA 724 6 ...

Basket, dove vedere la Serie A in tv questo weekend e le partite in programma: super sfida tra Bologna e Milano: All’andata la vittoria dei toscani regalò loro l’accesso alla Coppa Italia. Trento ospita Pesaro ... hanno sei punti di vantaggio rispetto ai pugliesi, ultimi in Classifica. In caso di successo ...ilmessaggero

Akragas, domani sfida salvezza contro il Locri: per Coppa è una vera e propria finale: Il Locri è in piena zona playout, a quota 24 punti, al quartultimo posto in Classifica. Coppa non si fida, piuttosto chiede ai suoi di mantenere altissima la concentrazione: "Affrontiamo una squadra ...agrigentonotizie

“Testa al Potenza, per me la Coppa è ad agosto: mi ha chiamato Gaucci”: “Domani c’è il Potenza, per me la Coppa Italia è a ferragosto. Tutti concentrati al Potenza, l’avversario è il Potenza e dobbiamo concentrarci col Potenza”.livesicilia