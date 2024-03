Classifica Coppa del Mondo biathlon femminile 2024 | Lisa Vittozzi terza | Tandrevold è a +118 a 4 gare dal termine

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 9 marzo 2024)DELGENERALE 1Ingrid Landmark NOR 934 2 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 8453ITA 816 4 SIMON Julia FRA 798 5 JEANMONNOT Lou FRA 738 6 OEBERG Elvira U25 SWE 722 7 HAECKI-GROSS Lena SUI 686 8 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 577 9 PREUSS Franziska GER 539 10 VOIGT Vanessa GER 53232 WIERER Dorothea ITA 15040 COMOLA Samuela ITA 10944 PASSLER Rebecca U25 ITA 8647 CARRARA Michela ITA 6751 AUCHENTALLER Hannah U25 ITA 6079 TRABUCCHI Beatrice U25 ITA 13DELSPRINT 1Ingrid Landmark NOR 394 2 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 3763ITA 283 4 JEANMONNOT Lou FRA 258 5 OEBERG Elvira SWE 238 6 KNOTTEN Karoline ...