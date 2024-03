(Di sabato 9 marzo 2024) «Misentitavia, diciamo solo per divertimento... mi sento così sbagliata», confida, nome di fantasia, due giorni dopo il presunto stupro subìto...

Un perito per le chat della studentessa che accusa Ciro Grillo di stupro. AGI - In tribunale a Tempio Pausania saranno prodotte anche le chat che si scambiarono dal 2018 'Silvia', la studentessa italo-norvegese di 23 anni che accusa ... (Leggi)

Processo Ciro Grillo - le chat di Silvia con l'amica : «Mi hanno usata e gettata via - è stato orrendo. Si sono divertiti». «Mi sono sentita usata e gettata via, diciamo solo per divertimento... mi sento così sbagliata», confida Silvia , nome di fantasia, due giorni dopo lo stupro ... (Leggi)

Ciro Grillo - le chat di Silvia con l'amica : «Mi hanno usata e gettata via - è stato orrendo. Si sono divertiti». «Mi sono sentita usata e gettata via, diciamo solo per divertimento... mi sento così sbagliata», confida Silvia , nome di fantasia, due giorni dopo il presunto ... (Leggi)

Ciro Grillo, le chat di Silvia con l'amica: «Mi hanno usata e gettata via, è stato orrendo. Si sono divertiti»: «Mi sono sentita usata e gettata via, diciamo solo per divertimento... mi sento così sbagliata», confida Silvia, nome di fantasia, due giorni dopo il presunto stupro subìto da Ciro Grillo e dai suoi t ...msn

Caso Ciro Grillo, le chat segrete depositate al processo: “E stato orrendo, quei ragazzi mi hanno usato e gettata via per divertimento”: Depositate al processo audio e messaggi inediti che la giovane che accusa Ciro Grillo e i suoi amici si è scambiata con l’amica del cuore due giorni dopo il ...ilsecoloxix

Processo Ciro Grillo, le chat di Silvia con l’amica: «Mi hanno usata e poi gettata via. Si sono divertiti, è stato orrendo»: DALLA NOSTRA INVIATA TEMPIO PAUSANIA — Slogan e testimonianze. Nella piazza e nell’aula di giustizia. È finito tutto assieme, venerdì, a Tempio Pausania, dov’è in corso il processo per violenza sessua ...corriere