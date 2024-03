Circonomia | blitz degli attivisti ecoclimatici al festival della transizione ecologica

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 9 marzo 2024) Fano (Pesaro e Urbino) 9 marzo 2024 -questa mattina a Circomania, ildell'economia circolare einserito in Pesaro Capitale 2024. Il gruppo del movimento Extinction Rebellion ha infatti portato il suo contributo interrompendo, con canti e performance, il primo appuntamento in programma nella penultima giornata dell'evento che accende i riflettori sulle buone pratiche da attuare per migliorare la qualità dell'ambiente. Sul palco del TeatroFortuna c'erano politici, giornalisti, imprenditori e accademici per un confronto moderato dal vice direttore di QN Davide Nitrosi. Erano da poco passate le 10.15 quando un gruppetto di giovani ha creato scompiglio in ...