Cipolle e uova franco-romane

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 9 marzo 2024) Fu qualche mese dopo l’occupazione di Roma – era il 3 febbraio 1808 – che il generale Sextius Alexandre François de Miollis, governatore degli Stati pontifici fino al 1813, scrisse al fratello François-Melchior, all’epoca vescovo di Digne – e ispiratore del vescovo Myriel, personaggio nel romanzo di Victor Hugo Les Misérables – che “tra i fatti strani che la vita ci mette di fronte, uno, di enorme pochezza me ne rendo conto, mi ha stupito. La scorsa settimana Louis-Ferdinand mi ha fatto partecipe dell’uso in città del desinare con le nostre amate œuf d’oignon. Incredulo, invitai Louis-Ferdinand a dimostrare la veridicità di quello che mi aveva raccontato. E lui portò nelle stanze questo laido uomo romano che nelle cucine di palazzo preparò deliziose œuf d’oignon, pari addirittura a quelle che ci deliziavano ad Aix”. Il vescovo Myriel era noto, oltre per la sua natura caritatevole e le ...